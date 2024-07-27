Kağıthane'de gerilim dolu anlar! Kız kardeşine laf attı, ortalık karıştı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Temmuz 2024 22:05 - Güncelleme: 27 Temmuz 2024 22:19 - Güncelleme:

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Kağıthane'de bir şahıs, kız kardeşine laf eden komşusuna sinirlenerek tartışmaya başladı. Tartışmanın küfürleşmeye varması üzerine komşunun eşi kavgaya dahil oldu. Bu kez de kız kardeşin abisi komşusuna bıçak çekti.