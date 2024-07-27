Kağıthane'de gerilim dolu anlar! Kız kardeşine laf attı, ortalık karıştı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kağıthane'de bir şahıs, kız kardeşine laf eden komşusuna sinirlenerek tartışmaya başladı. Tartışmanın küfürleşmeye varması üzerine komşunun eşi kavgaya dahil oldu. Bu kez de kız kardeşin abisi komşusuna bıçak çekti.
İddiaya göre İstanbul Kağıthane'de bir kişi, kız kardeşine laf ederek tepki gösteren komşusuyla tartıştı. Adamın eşi de tartışmaya dahil olunca ortalık karıştı.
TARTIŞMAYA BAŞLADILAR
Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde bir şahsın kız kardeşine komşu binadaki bir adam ona tepki gösterdi. Bunu duyan şahıs ise adamla tartışmaya başladı.
TEPKİ OLARAK BIÇAK ÇEKTİ
Tartışmanın küfürleşmeye varması üzerine adamın eşi de kavgaya dahil oldu. Ortalığın karıştığı kavgada kız kardeşine tepki gösterilen kişi, bıçak çekti.
O ANLAR KAMEALARA YANSIDI
O esnada ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı bıçakla birlikte gözaltına aldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı