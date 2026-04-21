Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırı sonrası Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'u dün görevden almıştı. Baydur'un yerine atanan Turan Akpınar göreve başladı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Turan Akpınar göreve başladı. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesinden göreve başlama mesajı paylaşan Akpınar, Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere başsağlığı, yaralı öğrencilere ise acil şifa dileklerini iletti.

Kahramanmaraş'ta eğitim liderliği sürecinde en büyük güvencesinin yöneticiler ve fedakar öğretmenler olduğunu aktaran Akpınar, kapılarının her zaman açık olacağını ve birlikte önemli başarılara imza atacaklarına inandığını vurguladı.

ERHAN BAYDUR DÜN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı, Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırının ardından Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur dün görevden alınmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler kullanılmıştı:

"Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

