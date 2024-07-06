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Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde deprem! AFAD detayları açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kahramanmaraş&#039;ta sabah saatlerinde deprem! AFAD detayları açıkladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06.26'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Şubat 2023'te meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin ardından Kahramanmaraş ve çevresi sık sık sallanmaya devam ediyor. Kahramanmaraşlılar bu sabaha depremle uyandı, ilk verileri AFAD açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06.26'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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