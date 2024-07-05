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Akdeniz beşik gibi sallanıyor! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

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Akdeniz beşik gibi sallanıyor! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Gündem Haberleri

Akdeniz'de Girit adası açıkları beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 4.1'lik bir deprem daha oldu. AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı.

Yunanistan'ın Girit Adası açıkları beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bölgede yaşanan üst üste depremler korkutuyor. Geçtiğimiz günlerde 4.6 ile sallanan Girit adası bugün 4.1 ile bir kez daha sallandı.

AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM

AFAD verilerine göre Girit Adası açıklarında saat 18:47 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 15.2 km derinliğinde yaşandı.

Akdeniz beşik gibi sallanıyor! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu - 1. Resim

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Yerin 5.0 km derinliğinde yaşanan bu depremin ardından 3.1'lik bir deprem daha meydana geldi.

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