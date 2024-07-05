Akdeniz beşik gibi sallanıyor! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Düzenleyen: Baki Sancak 5 Temmuz 2024 19:03 - Güncelleme: 5 Temmuz 2024 19:31 - Güncelleme:

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Akdeniz'de Girit adası açıkları beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 4.1'lik bir deprem daha oldu. AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı.