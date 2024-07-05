Akdeniz beşik gibi sallanıyor! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
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Akdeniz'de Girit adası açıkları beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 4.1'lik bir deprem daha oldu. AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı.
Yunanistan'ın Girit Adası açıkları beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bölgede yaşanan üst üste depremler korkutuyor. Geçtiğimiz günlerde 4.6 ile sallanan Girit adası bugün 4.1 ile bir kez daha sallandı.
AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM
AFAD verilerine göre Girit Adası açıklarında saat 18:47 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 15.2 km derinliğinde yaşandı.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Yerin 5.0 km derinliğinde yaşanan bu depremin ardından 3.1'lik bir deprem daha meydana geldi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem