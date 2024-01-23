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    Kampanya da yetmedi: Fadime ve Dursun fıkralarda kaldı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Trabzon'la özdeşleşen Fadime, Dursun, Temel gibi isimler düzenlenen kampanyalara rağmen mazide kaldı. Trabzonlular yeni doğan çocuklarına artık o isimler yerine ünlü futbolcu ve dizi karakterlerinin isimlerini koyuyor...

    Kampanya da yetmedi: Fadime ve Dursun fıkralarda kaldı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Trabzon'un kent kültüründe önemli bir yerine sahip olan Fadime, Temel ve Dursun gibi isimler artık geride kaldı. Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde bu yıl itibariyle nüfus kütüklerinde ilgili isimlerine pek rastlanılmazken, bu isimlerin yerine futbol sahalarındaki ünlü futbolcuların ve televizyon dizilerindeki karakterlerin isimleri konuluyor.

    KAMPANYA DÜZENLENMİŞTİ

    2012 yılında Trabzon'un Arsin İlçe Belediye Başkanlığı yöreye özgü Temel ve Fadime gibi isimlerin unutulmaya yüz tutması üzerine aileler tarafından yeni doğan bebeklere verilmesi için bir kampanya başlatmış ve kampanya çerçevesinde yeni doğan bebeklere Temel, Dursun ve Fadime gibi isimlerden bir tanesi takan aileye altın hediye etmişti.

    Kentte son 10 yılda dünyaya gelen bebeklerden sadece 124'üne Temel, 33'üne Fadime ismi verildiği kayıtlarda yer almıştı. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    FadimeDursunTemelTrabzon
    Haberler > Gündem > Kampanya da yetmedi: Fadime ve Dursun fıkralarda kaldı
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