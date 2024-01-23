Kampanya da yetmedi: Fadime ve Dursun fıkralarda kaldı

23 Ocak 2024 12:04 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 12:37

Trabzon'un kent kültüründe önemli bir yerine sahip olan Fadime, Temel ve Dursun gibi isimler artık geride kaldı. Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde bu yıl itibariyle nüfus kütüklerinde ilgili isimlerine pek rastlanılmazken, bu isimlerin yerine futbol sahalarındaki ünlü futbolcuların ve televizyon dizilerindeki karakterlerin isimleri konuluyor.

KAMPANYA DÜZENLENMİŞTİ

2012 yılında Trabzon'un Arsin İlçe Belediye Başkanlığı yöreye özgü Temel ve Fadime gibi isimlerin unutulmaya yüz tutması üzerine aileler tarafından yeni doğan bebeklere verilmesi için bir kampanya başlatmış ve kampanya çerçevesinde yeni doğan bebeklere Temel, Dursun ve Fadime gibi isimlerden bir tanesi takan aileye altın hediye etmişti.

Kentte son 10 yılda dünyaya gelen bebeklerden sadece 124'üne Temel, 33'üne Fadime ismi verildiği kayıtlarda yer almıştı.