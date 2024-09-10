Kandil’deki ‘Narinler’in hesabını verin! İstismarcı PKK’ya anne isyanı

PKK ve ortakları, Narin’i hayattan koparan cinayet üzerinden sokakları karıştırmaya çalışıyor. Teröristlerin alçak istismarına en anlamlı tepkiyi 6 yıldır evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri verdi: Narin’in akranı binlerce çocuğumuzu katlettiniz, dağa kaçırdınız. Ellerinden kalemi alıp silah verdiniz, ölüme terk ettiniz. O çocukların bir mezarı bile yok.

Sıva ustası Narin'in cansız bedenini hangi araçla taşıdığını ve üstünü nasıl kapattığını anlattı

Sıva ustası Narin'in cansız bedenini hangi araçla taşıdığını ve üstünü nasıl kapattığını anlattı

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Bugüne kadar binlerce çocuğu dağa kaçırıp PKK’ya kurban eden terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti, 19 gün sonra cesedi bulunan küçük Narin’in ölümünü siyasi emellerine alet etti. DEM Partililer Diyarbakır’da Narin için sözde yürüyüş düzenledi. DEM’li milletvekillerinin, kadın kollarının ve Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın da katıldığı eylemde hükûmet aleyhinde sloganlar atıldı.

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Terör örgütünün siyasi uzantısı, binlerce çocuğun kanına girdi. HDP’lilerin Hakkâri’de kaçırıp dağa götürdüğü Hamza Adıyaman onlardan biriydi. Küçük Hamza, 9 yaşındaydı. Narin’den sadece bir yaş büyüktü. Evlat nöbetine katılan annesi Rukeyda Adıyaman “Oğlum ayakkabısını kendisi giyemezdi, yemeğini kendisi yiyemezdi. Çantasını alıp biz okula götürüyorduk. Ellerini, ayaklarını bağlayıp ağzına bant vurarak kaçırmışlar. Zap Suyu’nda boğuldu dediler, PKK kampında olduğunu öğrendik. Madem Narin olayı sizi bu kadar üzdü o halde 9 yaşında kaçırdığınız Hamza’mı bana geri verin. Gözümde tütüyor oğlum” dedi.

Ailesinin evlat nöbetine katıldığı Bitlisli Mikail Sadık da 10 yaşındaydı. Küçük çocuk PKK kaçırdığında ilkokul üçüncü sınıftaydı. 2014 yılında dağa kaçırılan Vanlı Zührete Durak da henüz 11 yaşındaydı. Servet Aslan, Çetin Akın, Özlem Çiftçi, Viyan Turan ve Kübra Bozder de 12 yaşındaydı ve ortaokulu bile bitirmemişti.

6 BİN ÇOCUK KAÇIRILDI

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre PKK terör örgütünün zorla kaçırıp terör saflarına kattığı çocukların yüzde 45’i kız çocuklarından oluşuyor. PKK terör örgütü Suriye-Irak-Türkiye üçgeninde 12-17 yaş aralığında reşit olmayan 6 binden fazla çocuğun ölümüne sebep oldu. Diyarbakır Anneleri olarak direnişini sürdüren PKK mağduru annelerden 53’ü de kız çocukları kaçırılan aileler. Toplam 381 aileden 188’inin evladının yaşı 18’den küçük. Diyarbakır’daki korkunç cinayeti bahane ederek Doğu ve Güneydoğu’da halkı kışkırtmaya çalışan DEM Partililere cevap evlat nöbetindeki bu annelerden geldi.

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13 yaşında PKK-HDP tarafından dağa kaçırılan Şeyma Sancar’ın annesi Nazlı Sancar, “Siz önce dağa kaçırdığınız Narinlerin hesabını verin. Sokaklarda bağıranlar yüzlerce Narin’in katili. DEM-HDP’ye uğramadan hiçbir çocuk dağa çıkmıyor. Benim 13 yaşındaki kızımı ellerini, kollarını bağlayıp 3 araç değiştirerek kaçırdılar. Kızım kaçırılmadan 3 ay önce isminin Kandil’e gittiğini öğrendik. Kızım savcı olmak istiyordu. Eline silah verip katil yaptılar. Kendi çocuklarını dünyanın en pahalı üniversitelerinde okutanlar nice Şeymalar’ın, Narinlerin hayallerini söndürüp hayatlarını çaldı” dedi.

KİMLİKLERİ HDP’DEN ÇIKTI

Zorla dağa kaçırılan Ceylan’ın annesi Türkan Tekin de “Henüz 17 yaşındaydı. Benim yavrum ve diğer birçok ailenin çocuklarının kimlikleri HDP binalarından çıktı. Onların aracılığı ile binlerce Narin ailesinden koparılıp dağa kaçırıldı” dedi.