DEM/HDP vekilleri, Türkiye'nin terör operasyonlarında öldürdüğü PKK'lıların cenaze törenlerine koştu

Mehmetçik ve MİT, terör örgütü PKK'lı teröristleri dünyanın dört bir yanında öldürmeye devam ediyor. Kandil'in siyasi kuklası DEM/HDP Partisi'nin vekilleri ise günlerini teröristlerin cenaze törenlerinde geçiriyor. Son olarak DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, MİT'in Süleymaniye'de öldürdüğü Gülistan Tara'nın sözde cenaze törenine katıldı.

MİT'in öldürdüğü PKK'lı teröristler Hero Bahaddin ve Gülistan Tara'ya DEM Parti sahip çıktı: Türkiye bu saldırılarla ne yapmak istiyor?

MİT'in öldürdüğü PKK'lı teröristler Hero Bahaddin ve Gülistan Tara'ya DEM Parti sahip çıktı: Türkiye bu saldırılarla ne yapmak istiyor?

Türkiye, yurt içi ve sınır ötesinde terör operasyonlarına devam ediyor. MİT, Süleymaniye'de PKK'lı teröristler Gülistan Tara ve Hero Bahadin'i öldürdü. Terör operasyonlarını eleştiren DEM Parti, PKKlı teröristlerin cenaze törenlerinde boy gösteriyor.

MİT, SÜLEYMANİYE'DE TEK TEK YOK EDİYOR

Terör örgütü PKK/KCK/YPG/ PYD'nin üst düzey isimlerini hedef alan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Süleymaniye kırsalında başarılı bir operasyona daha imza attı. Yapılan operasyonda teröristlerin içinde bulunduğu araç vuruldu ve PKK'lı Hero Bahaddin ve Gülistan Tara öldürüldü.

DEM PARTİLİ ZEYNEP ODUNCU TERÖRİSTLERİN CENAZESİNDE

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristlerin cenazesine gitti. PKK'nın siyasi kuklalığını yapan DEM Parti, Türkiye'nin terör operasyonlarını hedef almaya devam ediyor.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan DEM'li Oduncu, "Süleymaniye’de katledilen Gülistan Tara için kurulan taziyedeydik." ifadelerine yer verdi.

Zeynep Oduncu, "Bilinmeli ki hakikatin izini süren Özgür Basın emekçileri, Gülistan Tara ve Hêro Bahadîn'in kalemini yerde bırakmayacak ve her koşulda hakikati açığa çıkarmaya devam edecektir." paylaşımında bulundu.

PKK'NIN SİYASİ KUKLASI HER CENAZEYE KOŞUYOR

Örgütün çağrılarını "emir" kabul eden DEM Parti milletvekilleri, birçok teröristin cenaze organizasyonlarında boy gösterdi. Bununla da kalmayan PKK destekçisi vekilleri, müdahale etmekle görevli güvenlik güçlerini "milletvekilliği" vasfını kullanarak engellemeye çalışıyor.

Buna göre, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, eski HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım ve eski HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, 4-12 Kasım 2017 tarihleri arasındaki çatışmalarda etkisiz hale getirilen sözde KJK (Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi) yürütme konseyi üyesi Delal Amed kod adlı terörist Hülya Eroğlu'nun cenaze ve taziye organizasyonlarına katıldı.

HDP MİLLETVEKİLİ ÖNLÜ TERÖRİST CENAZESİNE KATILDI

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine katıldı.

Güvenlik güçlerinin 23 Ekim'de Ovacık ilçesinde düzenlediği hava destekli operasyonda ölü ele geçirilen 2 PKK'lı teröristten biri olan Umut Duman'ın cenazesi, kent merkezindeki Tunceli Cemevine getirildi.

HDP Tunceli Milletvekili Önlü, Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un da katıldığı cenaze töreninin ardından teröristin cenazesi köyünde toprağa verildi.

HDP MİLLETVEKİLİ ÖZTÜRK TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILDI

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist, Güler Yarici'nin Ağrı'daki cenaze törenine katıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında geçen haziran ayında güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği belirtilen ve PKK'lı teröristlerden biri olan "Zinarin İntikam" kod adlı terörist Güler Yarici'nin Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Terörist Yarici'nin cenazesi, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine getirilerek, Doğubayazıt Koçkıran Mezarlığı'na defnedildi.

PKK'lı terörist için düzenlenen törende, yakınlarının yanı sıra HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk de yer aldı.

HDP MİLLETVEKİLİ TAŞDEMİR İRAN UYRUKLU TERÖRİSTİN CENAZESİNDE

Ağrı'nın Sinek Yaylası bölgesinde bölücü terör örgütüne karşı 9 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist "Canfeda Rojhilat" kod adlı, İran uyruklu Ferzende Mazlumi'nin cenazesi, İran'ın kabul etmemesi üzerine Erzurum Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Ağrı'ya getirildi.

Teröristin cezaevi karşındaki mezarlıkta düzenlenen cenaze törenine HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Halef Keklik, HDP Ağrı İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Dursun ve Ağrı Belediye Meclisi Üyesi Mukaddes Kubilay da katıldı.

MİTHAT SANCAR DA TERÖRİSTLERİ ANDI

HDP'nin Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Van Milletvekili Murat Sarısaç, Muş Milletvekilleri Şevin Coşkun, Mensur Işık, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Iğdır Milletvekili Habip Eksik, PKK/KCK terör örgütüne kurye işbirlikçilik yaptığı gerekçesiyle tutuklanan, böbrek yetmezliğinden dolayı tedavi gördüğü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 27 Ağustos 2018'de hayatını kaybeden terörist Koçer Özdal'ın 30 Ağustos 2018'de Muş'ta yapılan taziyesine katıldı.