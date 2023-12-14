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    Kandilli duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kandilli duyurdu! Akdeniz&#039;de korkutan deprem

    Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Girit Adası açıklarında, saat 08.36'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 16.3 km olarak ölçüldü.

    Korkutan depremlerin adresi bu sefer Akdeniz oldu. Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında bu sabah saat 08.36'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Depremin büyüklüğü 4.0, derinliği ise 16.3 kilometre olarak kaydedildi. 

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