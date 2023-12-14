Kandilli duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem
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Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Girit Adası açıklarında, saat 08.36'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 16.3 km olarak ölçüldü.
Korkutan depremlerin adresi bu sefer Akdeniz oldu. Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında bu sabah saat 08.36'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin büyüklüğü 4.0, derinliği ise 16.3 kilometre olarak kaydedildi.