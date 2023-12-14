Kandilli duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

14 Aralık 2023 09:03 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 09:38

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Korkutan depremlerin adresi bu sefer Akdeniz oldu. Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında bu sabah saat 08.36'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin büyüklüğü 4.0, derinliği ise 16.3 kilometre olarak kaydedildi.