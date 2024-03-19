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Kandilli duyurdu! Malatya ve Hakkari'de peş peşe korkutan deprem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kandilli duyurdu! Malatya ve Hakkari&#039;de peş peşe korkutan deprem

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Malatya ve Hakkari'de peş peşe deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu verilere göre Hakkari 3.4, Malatya ise 3.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremler çevre illerden de hissedildi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yıldönümünde kaybedilen vatandaşların acısı yüreklerde tazeliğini korurken üst üste depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak Malatya ve Hakkari'de peş peşe depremler yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu verilere göre Hakkari 3.4, Malatya ise 3.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

MALATYA 3.1'LİK DEPREMLE SALLANDI

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 18.34 sıralarında 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem yerin 7,3 km derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntıya ilişkin olumsuz bir durum kaydedilmedi.

HAKKARİ'DE KORKUTAN DEPREM!

Malatya'da meydana gelen depremin ardından Hakkari'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19:31 sıralarında yaşanan deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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