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Kandilli duyurdu: İzmir Buca açıklarında deprem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kandilli duyurdu: İzmir Buca açıklarında deprem

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, İzmir'in Buca ilçesi açıklarında saat 07.04'te 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi İzmir'de deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, Buca açıklarında saat 07.04'te kaydedilen depremin büyüklüğü 3.

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Depremin derinliği ise 12.5 kilometre.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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