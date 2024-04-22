Kandilli duyurdu: İzmir Buca açıklarında deprem
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, İzmir'in Buca ilçesi açıklarında saat 07.04'te 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi İzmir'de deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, Buca açıklarında saat 07.04'te kaydedilen depremin büyüklüğü 3.
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Depremin derinliği ise 12.5 kilometre.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi