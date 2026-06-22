İstanbul’da metroda çektiği videoda “Kapalılar imha edilsin” sözleri sonrasında hakkında gözaltı talimatı verilerek soruşturma başlatılan Hatice Ö. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çocuğunu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) götürürken metroda bir kadın ile yaşadığı olayı video çekerek sosyal medyada paylaşan Hatice Ö.’nün skandal sözleri kısa sürede büyük tepki çekmişti.

"Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" sözleri sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatice Ö. hakkında gözaltı talimatı vererek soruşturma başlatmıştı.

‘Kapalılar imha edilsin’ paylaşımına soruşturma başlatılmıştı! Skandal sözlerin sahibi gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Hatice Ö. bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

‘Kapalılar imha edilsin’ paylaşımına soruşturma başlatılmıştı! Skandal sözlerin sahibi gözaltına alındı

NELER OLMUŞTU?

İstanbul'da metroda başörtülü bir kadına yönelik "Kapalılar imha edilsinler" sözleriyle tepki çeken kadının Hatice Ö. olduğu tespit edilmişti.

H.Ö. paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Az önce metrodan indik, kızımı sınava getirdim de. İnerken kapalı bir tane kadın, bildiğin cahillik akıyor. Metrodan inerken binecek kişi bekler. Belli bir kural var, bu kurala uyacaksın. İneni bekleyeceksin, çok basit. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor, bir de git seni döveceğim diyor. Bineceğim geri metroya. Kıza yazık olacak. Sınava geliyor yazık günah. Ama bu bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacak mısın? Kural ne? Havuza denize bikiniyle gireceksin. Kapalılar imha edilsin."

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatice Ö. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatmıştı. Aynı zamanda Hatice Ö. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

‘Kapalılar imha edilsin’ paylaşımına soruşturma başlatılmıştı! Skandal sözlerin sahibi gözaltına alındı

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre, Hatice Ö. ilk ifadesinde “Tarafıma soruşturma açılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Yanlış anlaşıldığımı düşündüğüm için suçlamayı kabul etmiyorum. Bu konuya dahil olan herkesten yine yanlış anlaşıldığım için özür diyorum” demişti.

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