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'Kapının önündeki ayakkabı' tartışmasında korkunç son! 30 kez bıçakladı, bütün detayları anlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Bursa, Mudanya, Mahkeme, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da geçen sene 'kapısının önüne ayakkabı koyduğu' gerekçesiyle tartıştığı komşusunu 30 kez bıçaklayarak öldüren Hasan Ş., korkunç cinayetin detaylarını anlattı.

 Bursa'nın Mudanya ilçesinde geçen sene eylül ayında Hasan Ş. ile karşı dairesinde oturan Mustafa Çikin arasında başlayan tartışma kavgaya dönmüş, kavgadan iki gün sonra Hasan Ş., yolda bisikletle giden Çikin'in üzerine otomobilini sürmüş ve sonrasında ise aracından inerek bıçaklamıştı.

Vücuduna 30 bıçak darbesi alan Çikin olay yerinde hayatını kaybetmiş, polise teslim olan Hasan Ş. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Hasan Ş. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Sanığın yargılanmasına başlanırken, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Ş, maktul Mustafa Çikin'in eşi Şahizer Çikin ile taraf avukatları katıldı.

TARTIŞMA SEBEBİ 'KAPININ ÖNÜNDEKİ AYAKKABILAR'

Olaydan önce maktul Mustafa Çikin ile aralarında husumet olduğunu söyleyen sanık Hasan Ş., Çikin'in karşı komşusu olduğunu ve bu kişinin kendi kapısının önüne bazı eşyalarını ve ayakkabılarını koyduğu için tartışma yaşadıklarını ifade etti.

Olay günü işe giderken Çikin'in kendisini bisikletiyle takip ettiğini ileri süren Hasan Ş, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"İstemeden bisikletiyle giden maktule çarptım. Daha sonra maktul bana hakaret içerikli sözler söyledi. Ben de aracımdan bıçağımla indim ve ona salladım. Bana hakaret etmemesi için uyardım ama bana saldırdı ve hakaretlerine devam etti. O sırada kendimi kaybettim.

Onu ne zaman bıçakladığımı da hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde etrafımızda başka insanların olduğunu da gördüm ve orada bulunan kişilere ambulansı aramalarını söyledim. Oradan ayrılarak karakola gittim ve teslim oldum."

"HALA ŞOKTAYIZ"

Hayatını kaybeden Mustafa Çikin'in eşi Şahizer Çikin ise cinayetten 2 gün önce sanığın evlerinin önüne geldiğini ve "Ayakkabılarınızı buraya koymayın" dediğini anlattı.

Hasan Ş'nin eşini takip ederek öldürdüğünü iddia eden Çikin, "Hala şoktayız. Neden bunu yaptığını bilmiyoruz. Günahsız yere eşimin canını aldı. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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