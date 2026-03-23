Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde 23 Mart Pazartesi günü eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı kamu çalışanlarına da idari izin getirildi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından doğu illerinde başlayan kar yağışı etkisini artırmaya devam ediyor. Hakkari Valiliği, il genelinde etkili olan ve etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre merkez ve Yüksekova ilçesinde kuvvetli yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

MERKEZ VE YÜKSEKOVA'DA EĞİTİME ARA

Bu kapsamda, olası risklerin önüne geçmek ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla Hakkari merkez ile Yüksekova ilçelerinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 23 Mart 2026 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri de bu kapsamda yer aldı.

Ayrıca Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşımda yaşayabileceği riskler göz önünde bulundurularak, bu kurumlarda da aynı gün hizmete ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile kronik rahatsızlığı bulunan çalışanların ve 0-12 yaş arası çocuğu olan kamu görevlilerinden birinin idari izinli sayılacağı bildirildi. Ancak sağlık, emniyet, jandarma ve AFAD gibi kritik görevlerde bulunan personelin izin durumlarının hizmeti aksatmayacak şekilde planlanacağı ifade edildi.

