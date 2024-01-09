Kar Trakya'da etkisini gösterdi! Bir ilde daha okullar tatil edildi

9 Ocak 2024 21:49 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 22:14

Türkiye, bugünden itibaren hem Balkanlar hem de Sibirya’dan gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına girdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bir anda 10 derece birden düştü. Tekirdağ ve Çanakkale'de bazı ilçelerde okullar tatil edilmişti. Edirne'de de okullar bir günlük tatil edildi.

METEOROLOJİ SARI KODLA UYARDI

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde soğuk hava etkisini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Sarı kodlu uyarı verilen iller sırasıyla şu şekilde: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Düzce

TRAKYA'DA OKULLAR BİR BİR TATİL EDİLMEYE BAŞLANDI

Okullar için ilk kar tatili haberi Tekirdağ'dan geldi. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu'da eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

ÇANAKKALE İLÇE VE KÖYLERDE OKULLAR TATİL

Çanakkale'de ise Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonrası taşımalı eğitim öğrencileri için okulların tatil edildiği belirtilmişti. Çanakkale Valilği'nden yapılan yeni açıklamaya göre il genelinde okulların tümünün tatil olacağı duyuruldu. Aynı zamanda il genelindeki hamile ve engelli personelin 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 10 Ocak 2024 Çarşamba günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir. Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında Kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, aynı gün il genelinde hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.

EDİRNE'DE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Soğuk ve yağışlı hava Trakya bölgesini etkisi altına aldı. Edirne'de etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü şehirde kar yağışı etkisini arttırmaya başladı.

Kar yağışı nediyle Edirne'nin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, kamuda görev yapan hamile kadınlar ve engelli vatandaşların da 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini belirtti.

Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.