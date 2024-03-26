Karadeniz'de fırtına! Dev dalgalar sahil şeridini yuttu

Kastamonu'da fırtına etkili oldu. Rüzgarın hızı saatte 80 kilometreyi buldu. Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar adeta sahil şeridini yuttu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Karadeniz'de saatteki hızı saatte yaklaşık 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.

Sahildeki bazı iş yerleri zarar gördü.

Boyranaltı mevkisinde bulunan İnebolu Belediyesine ait turistik tesis ve bazı işletmeler de dalgalar nedeniyle su altında kaldı.