Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Karadeniz'de fırtına! Dev dalgalar sahil şeridini yuttu

Karadeniz'de fırtına! Dev dalgalar sahil şeridini yuttu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kastamonu'da fırtına etkili oldu. Rüzgarın hızı saatte 80 kilometreyi buldu. Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar adeta sahil şeridini yuttu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Karadeniz'de saatteki hızı saatte yaklaşık 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.

Karadeniz'de fırtına! Dev dalgalar sahil şeridini yuttu - 1. Resim

Sahildeki bazı iş yerleri zarar gördü.

Karadeniz'de fırtına! Dev dalgalar sahil şeridini yuttu - 2. Resim

Boyranaltı mevkisinde bulunan İnebolu Belediyesine ait turistik tesis ve bazı işletmeler de dalgalar nedeniyle su altında kaldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Ezan molası'nda her şey duyuldu! CHP Balıkesir mitinginde ilginç anlar - GündemCHP mitinginde ilginç anlar!PKK'lılar Türkleri hedef almıştı! Dışişleri'nden Belçika'daki olaylara ilişkin açıklama - GündemDışişleri'nden Belçika'daki terör olayları hakkında açıklamaAntalya'da kar manzarasına karşı deniz keyfi! Yaz erken başladı - GündemAntalya'da kar manzarasına karşı deniz keyfiYeniden Refah Partisi'ne 500.000 üye! Fatih Erbakan duyurdu - GündemFatih Erbakan üye sayısını açıkladı!Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aktaş yeni vaatlerini açıkladı - GündemBursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aktaş yeni vaatlerini açıkladıMardin Artuklu'da feci olay! 2 araç çöken yola düştü - GündemYol çöktü, araçlar evin avlusuna düştü!Belçika'nın ardından şimdi de Fransa! Türk derneğin binasına patlayıcı madde attılar - GündemTürk derneğin binasına patlayıcı madde attılarHatay'da katliam gibi kaza! Tır, otomobili biçti: Ölü ve yaralılar var - GündemHatay'da 'karşı şerit' faciasıSandık kurullarında görev alan kamu personeli 1 Nisan'da izinli sayılacak - GündemSandıkta görev alan kamu personeli 1 Nisan'da izinli olacakSeçimlere müdahale için Türkiye'ye gönderilen terörist Dorşin Botan yakalandı - GündemSeçimleri sabote etmek için Türkiye'ye gönderildi
Sonraki Haber Yükleniyor...