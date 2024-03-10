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Karaman'da trajikomik olay: Üniversiteli gence 1 saat arayla iki kez araba çarptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Karaman&#039;da trajikomik olay: Üniversiteli gence 1 saat arayla iki kez araba çarptı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karaman'da üniversite öğrencisi Mücahit Süer, bir saat arayla iki kez hastanelik oldu. İki kez otomobil çarpması sonucu hafif yaralanan genç, 'İkinci kez Azrail'den kurtulduk' diyerek başına gelenleri gülümseyerek anlattı. 

Karaman'da meydana gelen trajikomik olay dün akşam saatlerinde Üniversite Mahalllesi'ndeki yurtlar bölgesinde yaşandı. 

Edinilen bilgiye göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü son sınıf öğrencisi Mücahit Süer'e (23) kaldığı yurda giderken yolun karşısına geçtiği sırada bir otomobil çarptı. Aracın çarpmasıyla yola savrulan Süer yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da trajikomik olay: Üniversiteli gence 1 saat arayla iki kez araba çarptı - 1. Resim

POLİS EKİPLERİ ŞAŞKINLIK YAŞADI

Kaza yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, şahsın 1 saat önce üniversitenin güney kapı girişi önündeki kazada yaralanan Mücahit Süer olduğunu görünce şaşırdılar. Mücahit Süer, ambulansla 1 saat önce taburcu edildiği Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine tekrar kaldırıldı. İkinci kazasını da hafif sıyrıklarla atlatan Süer, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Karaman'da trajikomik olay: Üniversiteli gence 1 saat arayla iki kez araba çarptı - 2. Resim

YAŞADIKLARINI GÜLEREK ANLATTI

Doğum gününde 1 saat arayla iki kez araç çarpması sonucu yaralanan Mücahit Süer, yaşadıklarına kendisi de gülerek, “İlk kazam doğum günü sürprizine giderken oldu. Önce orada bir vurdular. İkinci kazam da yine yurda giderken bir daha vurdular. Doğum günümde 2 kere Azrail'den kurtulduk" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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