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Karısını öldürüp çocuğunu ağır yaralayan adam, camdan aşağı atladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir adam, bıçakla karısını öldürdükten sonra araya giren oğlunu ağır yaraladı. Camdan atlayan kocanın da ağır yaralı olduğu bildirildi.

Dün gece Ankara’nın Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi'nde Murat Çetinkaya (44) ile karısı Derya Çetinkaya (38) tartışmaya başladı.

DEHŞET SAÇIP CAMDAN AŞAĞI ATLADI

Tartışma büyüyünce koca evde bulunan bıçağı alarak önce eşi Derya Çetinkaya’yı bıçaklarken araya giren oğlunu C.K.Ç.’yi de (19) yaraladı. Daha sonra ise cinnet geçiren Murat Çetinkaya, 5’inci katta bulunan dairesinden aşağı atladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KARISI HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından Derya Çetinkaya’nın hayatını kaybettiği, C.K.Ç. ve Murat Çetinkaya'nın ise ağır yaralı olduğu tespit edildi. Ağır yaralı C.K.Ç. ve Murat Çetinkaya en yakın hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan çift arasından uzun süredir sorun olduğu ve sürekli kavga ettikleri belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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