Kastamonu’da çok sayıda mahalleye su sağlayan hatta oluşan arıza ortalığı karıştırdı. Arızanın giderilmesinin ardından hala suları akmayan vatandaşlar markete akın etti. Marketlerdeki tatlı suların da tükenmesinin ardından, 2,5 gündür susuz kalan mahalleli duruma tepki gösterdi.

Kastamonu’da Karaçomak Barajı'ndan il merkezine içme suyu sağlayan isale hattında 4 Ocak’ta meydana gelen arıza kentte krize neden oldu.

Saat 01.00 itibariyle oluşan arıza sonrasında şehirdeki sular kesildi. Kastamonu Belediye ekipleri 5 metre toprak altındaki isale hattını onarmak için çalışma başlattı.

Çalışma sonrası belediyenin sosyal medya hesaplarından bir duyuru yapıldı. Açıklamada ana isale hattındaki arızanın giderildiği, suyun bazı bölgelere gecikmeli ulaşacağı belirtildi.

Kastamonuda 3 günlük su krizi! Marketlerde bitti, musluklardan akmıyor

“AN İTİBARİYLE ARIZA BULUNMAMAKLA”

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Karaçomak Barajı İsale Hattındaki arızanın giderilmesinden itibaren planlı şekilde hatta yeniden su verilmiştir. Ancak arıza sürecinde ana isale hattının tamamen boşalmış olması ve Karaçomak Barajı'ndaki su seviyesinin düşük seyretmesi nedeniyle, suyun şehrimizin bazı bölgelerine ulaşması gecikmeli olarak gerçekleşmektedir. Ana isale hattında an itibariyle herhangi bir arıza bulunmamakla birlikte hatların ve su depolarının yeniden dolmasıyla şehrimizin tüm bölgelerine içme suyu kademeli olarak ulaşacaktır.

BİRÇOK MAHALLE SUSUZ KALDI

Yaklaşık 2,5 gündür susuz olduklarını belirten vatandaşlar, arızanın hemen çözülmemesine tepki gösterdi. Belediyenin arızanın giderildiğini duyurmasının ardından bir gün geçmesine rağmen birçok mahalledeki eve su gitmedi.

MARKETTE DE SU TÜKENDİ

Suları kesik olan vatandaşların marketlere gitmesinin ardından, marketlerde de içme suları tükendi.

