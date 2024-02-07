Katliama geldiler belalarını buldular!

İki DHKP-C’li, Savcı Selim Kiraz’ı şehit ettikleri Çağlayan Adliyesini kana bulamak istedi. GBT kontrolüne takılınca polisle çatışan hainler öldürüldü. Bir vatandaşı katleden teröristlere DEM Parti ve CHP’nin cezaevinde sahip çıktığı öğrenildi

Türkiye, ‘Asrın Afeti’nin birinci yılında hayatını kaybedenleri anarken iki terörist İstanbul Çağlayan Adliyesindeki polis noktasına saldırıp millete yeni bir acı yaşatmaya kalkıştı.

GBT kontrolü sırasında kaçmaya çalışan teröristlerle polis arasında çatışma yaşandı. İsimlerinin Pınar Birkoç (26) ve Emrah Yayla (43) olduğu belirlenen DHKP-C’liler etkisiz hâle getirildi.

DHKP/C'li terörist Pınar Birkoç

Çatışma sırasında teröristlerin tabancasından çıkan kurşunlar, adliye önünde bulunanlara isabet etti. Ağır yaralanan Dilfiraz Karataş isimli kadın hayatını kaybetti. Üçü polis altı kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 40 kişi gözaltına alındı. Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

AYM “HAK İHLALİ VAR” DEMİŞ

Saldırganlardan Emrah Yayla’nın, 2013 yılında Çağlayan Adliyesinde savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden terörist Şafak Yayla ile aynı soy ismi taşıdığı ancak bir akrabalık bağının tespit edilemediği açıklandı. Terörist Emrah Yayla’nın, geçmişte bomba düzeneğiyle yakalandığı, Yayla ve arkadaşlarının Kırıkkale F Tipi Cezaevinde kaldığı dönemde 2017’de olay çıkardığı, işkence ve kötü muameleden Anayasa Mahkemesine gittiği belirlendi. Yüksek mahkemenin başvuruyu reddetttiği; ancak bir başka başvurusundan dolayı Yayla hakkında ‘adil yargılanma’dan hak ihlal kararı verdiği tespit edildi.

DHKP/C'li terörist Emrah Yayla (ortada)

DEM, TAHLİYELERİNİ İSTEMİŞTİ

Adliyeye saldıran Emrah Yayla’nın bir mektubunu CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun Meclis gündemine taşıdığı, teröristler için Adalet Bakanı’na 2017’de soru sorduğu belirlendi. Kadın terörist Pınar Birkoç’a da DEM Parti Milletvekili Ö. Faruk Gergerlioğlu kalkan oldu. Cezaevinde bulunan Birkoç’un salgın sırasında Covid olduğu, Gergerlioğlu’nun da devlete bu yüzden hesap sormaya kalkıştığı ve tahliye edilmesini istediği ortaya çıktı. Bu arada, Cumhuriyet gazetesinin de terörist Birkoç’un mektubunu sayfalarına taşıdığı arşiv belgelerine yansıdı. Teröristlerin kimliklerinin anlaşılmasının ardından gazete apar topar o haberleri sitesinden kaldırdı.

ERDOĞAN: KAHRAMAN POLİSİMİZİ TEBRİK EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda düzenlenen saldırı nedeniyle adalet camiası ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, “Zamanında müdahaleleriyle hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın diğeri erkek iki terörist, alçak emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirilmiştir. Türkiye tüm terör örgütleri ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Yaralılarımızdan bir tanesinin Hakk’a yürümüş olmasından dolayı ona da Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

BAKAN TUNÇ: ABLASININ DURUŞMASI VARDI

İki teröristle ilgili çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörist Emrah Yayla’nın 2004 yılında silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza aldığını belirterek, “15 yıl cezasını çektikten sonra cezası biten biri. Kadın terörist de (Pınar Birkoç) yine terör örgütü üyeliğinden davası Yargıtay’da devam eden birisi. O da o dosya bakımından 4 yıl 2 ay ceza evinden tutuklu kalmış. Ablasının da (Necmiye Birkoç (31)) bugün itibariyle aynı terör örgütü üyeliğinden 13. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşması söz konusu idi. Belki o hain emellerine ulaşmak için kapıdan girebilselerdi orada daha büyük bir terör eylemine girişmiş olabileceklerdi. Tüm bunlar önlenmiş oldu. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum” açıklamalarında bulundu.

BAKAN YERLİKAYA: 40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırı sonrası İstanbul Emniyeti’nin 25 adrese operasyon düzenlendiğini ve 40 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Yerlikaya operasyonların sürdüğünü belirtti. Bugünün, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı olduğunu hatırlatan Yerlikaya, “Aynı zamanda mübarek Miraç Gecesi. Biz deprem şehitlerimizin acısını yaşarken, hainler bir terör saldırısı girişiminde bulundular. Ama biz milletimize ihanet edenleri kazdıkları kuyularda boğmaya devam edeceğiz” diye konuştu.