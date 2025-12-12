Yoğun sisin etkili olduğu Ardahan’da görüş mesafesi düştü binalar, yollar ve doğal alanlar tamamen görünmez hale geldi. Kentte sisin birkaç gün daha yaşanabileceğini belirtildi.

Meteoroloji’nin yoğun sis uyarısı yaptığı Ardahan’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, görüş mesafesini düşürdü.

Kısa sürede görüş mesafesi birkaç metreye kadar düşerken, kentte binalar, yollar ve doğal alanlar sis içinde kayboldu.

Sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜKÇE DÜŞTÜ

Sis sonrasında kavşaklarda ve yüksek kotlu mahallelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sürücülere polis ekipleri hız uyarısı yaptı.

Öte yandan uzmanlar, havanın ısınmasıyla birlikte sisin dağılacağını söyledi. Kentte sis etkisinin birkaç gün daha görülebileceği de belirtildi.

Meteoroloji sisin 3 gün daha sürebileceğini açıkladı

3 GÜN DAHA SÜREBİLİR

Meteoroloji yetkilileri ise gece boyunca etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle sis oluşumunun yoğunlaştığını açıkladı.

Dün de Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkilemişti. Özellikle ilçe merkezine yakın bölgelerde görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar indiği öğrenilmişti.

Yetkililer, sisli havalarda sürücülerin hız düşürmeleri, araç takip mesafesini artırmaları ve farlarını açık tutmaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.

