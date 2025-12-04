Çorum’da 2 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan 59 yaşındaki Yılmaz Erdem’in Obruk Barajı gölünde cansız bedeni bulundu. Yaşlı adam bağ evine gitmek üzere evinden ayrılmıştı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 2 Aralık tarihinde 59 yaşındaki Yılmaz Erdem, ilçe merkezine 3 kilometre mesafede Obruk Barajı kıyısındaki bağ evine gitmek üzere evinden ayrılmıştı.

Ailesi 2 gün önce kayıp ihbarı yapmıştı

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Erdem’den bir daha haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu. Oğuzlar Belediyesi, Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanlığı ile komando taburunca yürütülen arama çalışmaları, Obruk Barajı gölünde yoğunlaştırılmıştı.

59 yaşındaki adamın cansız bedeni barajda bulundu

Yaşlı adamın cansız bedeni baraj gölünde bulundu. Cansız bedeni dalgıç ekipleri tarafından çıkarılan Erdem'in cesedi morga kaldırdı.

