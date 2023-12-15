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    Kayseri'de dehşet! Dini nikahlı eşini tüfekle vurdu

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kayseri&#039;de dehşet! Dini nikahlı eşini tüfekle vurdu
    Kadına Şiddet

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde dini nikahlı eşler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıtı. Kavgaya dönen tartışmanın sonunda tüfekle vurulan kadın yaralandı. 

    Kayseri'de Kayabaşı Mahallesi 106. Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, S.Ç. ile dini nikahlı eşi M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu S.Ç. tüfekle M.A.’yı yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri çevrede güvelik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.A’yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Şüpheli S.Ç. ekipler tarafından gözaltına alındı. 

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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