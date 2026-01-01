İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de tur otobüsünde donma tehlikesi geçiren 44 kişi kurtarıldı
Kayseri'de Erciyes yolu üzerinde mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren tur otobüsündeki 44 kişi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kayseri - Erciyes yolu üzerinde bir tur otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı.
44 KİŞİ KURTARILDI
Otobüse ulaşan ekipler, donma tehlikesi yaşayan 44 kişiyi kurtararak şehir merkezine sevk etti.
