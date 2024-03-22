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Kazada can veren sanatçının son paylaşımları kafa karıştırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kazada can veren sanatçının son paylaşımları kafa karıştırdı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da yürüdüğü caddenin karşısına geçmek isteyen yerel sanatçı Metin Çelik, belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çelik'in ölmeden yarım saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise kafa karıştırdı.

Akşam saatlerinde Kızılay Meydanı'nda Ankara’nın yerel sanatçılarından Metin Çelik, araçların geçişi esnasında caddenin karşısına doğru yürümeye başladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada belediye otobüsü Çelik'e çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Çelik'in öldüğü belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada can veren sanatçının son paylaşımları kafa karıştırdı - 1. Resim

YARIM SAAT ÖNCE YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR ORTAYA ÇIKTI

Otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Metin Çelik’in ölümünden yarım saat önce sosyal medya hesabındaki paylaşımları dikkat çekti. Çelik paylaşımında, “Sessizliği güçsüz sananlar", "Oysaki ben biriktirip konuşma taraftarıyım", "Bugün oğlumun aldığı elbiseleri giyindim", "Can oğlum, aşk oğlum, bal oğlum, ölürüm sana", "Kimseye dargın değilim 1 kişi hariç", "Beni evlatlarımdan başkası affetmesin, ihtiyacım yok çünkü” ifadelerine yer verdi.

Kazada can veren sanatçının son paylaşımları kafa karıştırdı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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