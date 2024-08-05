Khelif ve Suwannapheng tartışmaların odağında: Kasları erkek gibi, rekabetleri haksız

Olimpiyatlarda yarışan 'erkeksi kadınlar' tartışma konusu oldu. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Dış görünüş kadın ama testisi ve erkeklik hormonu var. Kas ve kemik kütlesi yoğun. Haksız rekabet oluyor. Kural değişmeli" dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, spor ve cinsiyet tartışmalarının odağına yerleşti. Kadınlar boks branşında yarışan Cezayirli boksör Imane Khelif’in ise cinsiyet durumu kamuoyunda tartışmalara sebep oldu.

Prof. Dr. Şevket Özkaya, Cezayirli boksörün; genetik, metabolik ve fizyolojik olarak erkek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hastalığının ismi ise ‘Testiküler Feminizasyon’. Imane Khelif aslında anne karnında erkek olması gereken XY kromozomlarına sahip iken, iç ve dış genital organların bir hormon olan androjene cevapsızlık sebebiyle erkek genital organları tam oluşmaz ve dış genital yapı kadın ama iç genital yapı erkek yapısında olur.

"ADİL OLMAYAN GÜÇ SAVAŞI"

Bu kişiler kadın görünümündedir. Ama kadınlarda olması gereken, rahim, tüpler ve överler (kadın yumurtalıkları) olan iç genital organları yoktur. Onun yerine erkek iç genital organları olan testis (erkek yumurtalıkları) vardır. Testisleri olduğu için kanında erkeklik hormonu olan testosteron var ve bu da vücutta kas kemik kitlesini erkek olarak geliştiriyor.

Kadınların ağırlıklarının yüzde 35’i kas iken aynı kilodaki bir erkeğin ağırlığının yüzde 50’si kastır. Bu da daha fazla kuvvet demektir. Burada adil olmayan bir güç savaşından bahsediyoruz. Olimpiyat komitesi ise genetik testlere göre hareket etmiyor, dış görünüşüne ve kadın pasaportu olduğu için kadın sporcu kategorisinde yarışmasını kabul ediyor."

"HAKSIZ REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ"

Bu hastalığın olimpiyat prosedüründe yer olmadığı için kaos oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Özkaya “Imane Khelif doğal testosteron etkisiyle ‘haksız rekabet üstünlüğünü’ kullanıyor. Olimpiyat komitesi ‘Testiküler Feminizasyon’ tanısını almış bireylerin 12 yaşından önce testislerini aldırırsa kadın cinsiyet kategorisinde yarışabilir, maddesi koyması lazım. Khelif gibi hastalığı olanlar spor yapabilir mi? Yapabilir, ama olimpiyatlarda yarışamaz” ifadelerini kullandı.

Busenaz Sürmeneli'yi eleyen Suwannapheng'in yarı finaldeki rakibi Imane Khelif oldu. Tartışmalı iki ismin yarı final mücadelesi yarın 23.34'te oynanacak.