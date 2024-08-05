Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Khelif ve Suwannapheng tartışmaların odağında: Kasları erkek gibi, rekabetleri haksız

Khelif ve Suwannapheng tartışmaların odağında: Kasları erkek gibi, rekabetleri haksız

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Khelif ve Suwannapheng tartışmaların odağında: Kasları erkek gibi, rekabetleri haksız

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Olimpiyatlarda yarışan 'erkeksi kadınlar' tartışma konusu oldu. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Dış görünüş kadın ama testisi ve erkeklik hormonu var. Kas ve kemik kütlesi yoğun. Haksız rekabet oluyor. Kural değişmeli" dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, spor ve cinsiyet tartışmalarının odağına yerleşti. Kadınlar boks branşında yarışan Cezayirli boksör Imane Khelif’in ise cinsiyet durumu kamuoyunda tartışmalara sebep oldu.

Prof. Dr. Şevket Özkaya, Cezayirli boksörün; genetik, metabolik ve fizyolojik olarak erkek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hastalığının ismi ise ‘Testiküler Feminizasyon’. Imane Khelif aslında anne karnında erkek olması gereken XY kromozomlarına sahip iken, iç ve dış genital organların bir hormon olan androjene cevapsızlık sebebiyle erkek genital organları tam oluşmaz ve dış genital yapı kadın ama iç genital yapı erkek yapısında olur.

"ADİL OLMAYAN GÜÇ SAVAŞI"

Bu kişiler kadın görünümündedir. Ama kadınlarda olması gereken, rahim, tüpler ve överler (kadın yumurtalıkları) olan iç genital organları yoktur. Onun yerine erkek iç genital organları olan testis (erkek yumurtalıkları) vardır. Testisleri olduğu için kanında erkeklik hormonu olan testosteron var ve bu da vücutta kas kemik kitlesini erkek olarak geliştiriyor.

Kadınların ağırlıklarının yüzde 35’i kas iken aynı kilodaki bir erkeğin ağırlığının yüzde 50’si kastır. Bu da daha fazla kuvvet demektir. Burada adil olmayan bir güç savaşından bahsediyoruz. Olimpiyat komitesi ise genetik testlere göre hareket etmiyor, dış görünüşüne ve kadın pasaportu olduğu için kadın sporcu kategorisinde yarışmasını kabul ediyor."

Khelif ve Suwannapheng tartışmaların odağında: Kasları erkek gibi, rekabetleri haksız - 1. Resim

"HAKSIZ REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ"

Bu hastalığın olimpiyat prosedüründe yer olmadığı için kaos oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Özkaya “Imane Khelif doğal testosteron etkisiyle ‘haksız rekabet üstünlüğünü’ kullanıyor. Olimpiyat komitesi ‘Testiküler Feminizasyon’ tanısını almış bireylerin 12 yaşından önce testislerini aldırırsa kadın cinsiyet kategorisinde yarışabilir, maddesi koyması lazım. Khelif gibi hastalığı olanlar spor yapabilir mi? Yapabilir, ama olimpiyatlarda yarışamaz” ifadelerini kullandı.

Busenaz Sürmeneli'yi eleyen Suwannapheng'in yarı finaldeki rakibi Imane Khelif oldu. Tartışmalı iki ismin yarı final mücadelesi yarın 23.34'te oynanacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fransa köpekle böyle mücadele ediyor! Sahibinin gözü önünde vurdular
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Olimpiyatlardaki LGBT propagandası 'stratejik' ve kasıtlı! Toplumsal değerlere savaş açtılar - GündemOlimpiyatlardaki LGBT propagandası 'stratejik'Cesur kalem Süleyman Özışık’ı yâd ediyoruz - GündemCesur kalem Süleyman Özışık’ı yâd ediyoruzTekirdağ'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu - GündemTekirdağ'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurduInstagram açılacak mı? Meta'dan dikkat çeken ilan - GündemMeta'dan dikkat çeken ilanO ilde petrol bulundu! TPAO raporu doğruladı - GündemO ilde petrol bulundu, işte detaylar!Bakan Fidan'ın Mısır'daki diplomatik temasları sürüyor - GündemBakan Fidan'ın Mısır'daki diplomatik temasları sürüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...