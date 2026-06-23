Kırıkkale’de bulunan mühimmat depolama ve imha tesisinde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken 2 personelin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi’nde patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre patlamanın sebebi henüz öğrenilemedi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada 2 personelin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kırıkkale’de mühimmat tesisinde patlama! 2 personel hayatını kaybetti

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir. Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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