Kartepe'de bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda, vatandaşların kızak pistine ulaşımını kolaylaştırmak için kapalı yürüyen bant sistemi inşa edilecek. 100 metre uzunluğunda ve yaklaşık yüzde 12 eğimle tasarlanan sistem, saatte bin kişi taşıma kapasitesine sahip olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kış sezonu hazırlıkları kapsamında hayata geçirilecek proje ile kayakseverlerin piste erişiminde konforun artırılması hedefleniyor.

SAATTE BİN KİŞİ TAŞIYACAK

Teknik detaylara göre, 100 metre uzunluğunda ve yaklaşık yüzde 12 eğimle tasarlanan sistem, saatte bin kişi taşıma kapasitesine sahip olacak. Saniyede maksimum 0,7 metre hıza ulaşabilecek bandın genişliği ise 600 milimetre olarak planlandı.

Kızak pistine yürüyen bant! Saatte bin kişi taşıyabilecek

FOTOSELLİ KONTROL SİSTEMİ KURULACAK

Ziyaretçilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için üzeri kapalı tasarlanan sistemde, güvenlik tedbirlerine de yer verildi. İç genişliği minimum 2 metre olacak yapıda, her 25 metrede bir acil çıkış kapısı ve her 4 metrede bir LED aydınlatma bulunacak. Ayrıca yolcular arası mesafeyi korumak ve muhtemel kazaları önlemek amacıyla fotoselli kontrol sistemi kullanılacak.

Enerji verimliliği esas alınan sistem, belirli bir süre yolcu olmadığında otomatik olarak bekleme moduna geçecek şekilde kurgulandı. Alt istasyondan yolcu girişi algılandığında ise bant yeniden çalışmaya başlayacak.

