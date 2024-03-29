KKTC’de üniversite bölüm başkanı profesörün Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Mart 2024 12:48 - Güncelleme: 29 Mart 2024 12:55 - Güncelleme:

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) bir üniversitede bölüm başkanı olan Prof. Dr. Fadi Al-Turjman’ın Interpol tarafından “cinsel saldırı” ve “öldürmeye teşebbüs” suçlarından arandığı ortaya çıktı.