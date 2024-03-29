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KKTC’de üniversite bölüm başkanı profesörün Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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KKTC’de üniversite bölüm başkanı profesörün Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) bir üniversitede bölüm başkanı olan Prof. Dr. Fadi Al-Turjman’ın Interpol tarafından “cinsel saldırı” ve “öldürmeye teşebbüs” suçlarından arandığı ortaya çıktı.

KKTC’deki Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Yapay Zeka Mühendislik bölüm başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman’ın Interpol tarafından çeşitli suçlardan arandığı açıklandı.

SUÇLAMALAR CİDDİ

Resmi Gazete'de yer alan metinde 1982 Kuveyt doğumlu Al-Turjman’ın Kanada’da Interpol tarafından kırmızı bültenle "saldırı”, “cinsel saldırı”, “öldürmeye teşebbüs” ve “zorla alıkoyma" suçlarından arandığı belirtildi.

YASAKLI GÖÇMEN İLAN EDİLECEK

KKTC Bakanlar Kurulu, Al-Turjman’ın kamu düzenini, yönetsel düzeni, genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması, halk ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı gizli planlar kurma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle yasaklı göçmen ilan edilmesi kararı aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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