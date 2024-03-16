Kocaeli'de kanlı pusu: Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 16 Mart 2024 16:38 - Güncelleme: 16 Mart 2024 16:48 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Kocaeli'de evinin önünde kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Gülhan E. hayatını kaybetti. Kaçan zanlılar her yerde aranıyor.