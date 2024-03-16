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Haberler > Gündem > Kocaeli'de kanlı pusu: Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'de kanlı pusu: Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli'de evinin önünde kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Gülhan E. hayatını kaybetti. Kaçan zanlılar her yerde aranıyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Gülhan E. (25) isimli kadın, evinin önündeyken bir araçtan silahla ateş açılması sonucu ağır yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Genç kadının 7 ay önce evlendiği ve 3 ay önce bir lojistik firmasında işe başladığı belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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