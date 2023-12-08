Kocaeli’de dehşet! Aynı sahilde 1 ay arayla 2. ceset bulundu

8 Aralık 2023 16:02 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 16:03

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de deniz üzerinde farklı bir cismi fark eden vatandaşlar duurmu hemen ekiplere bildirdi ve harekete geçen ekipler korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Yavuz Sultan Mahallesi 60 Evler Sahil mevkiinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, belediyesi işçileri, cismin denizde sürüklendiğini fark etti. Belediye işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Suya giren deniz polisleri ihbar edilen cismin erkek cesedi olduğunu gördü. Sudan çıkartılan kişi kıyıya getirildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde kişinin öldüğü tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin otopsi işlemleri için morga götürüleceği öğrenildi.

1 AY ÖNCEDE AYNI NOKTADA CESET BULUNDU

9 Kasım'da 60 Evler sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, bir kişinin kıyıya yakın noktada hareketsiz olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sudan çıkarıldıktan sonra kontrollerini yapan sağlık ekibi, Y.K. (23) olduğu öğrenilen kişinin öldüğünü belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.