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Kocaeli'de geminin çarptığı liman işletmesi: Çalışmalar resmi kurumlarla sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli&#039;de geminin çarptığı liman işletmesi: Çalışmalar resmi kurumlarla sürüyor

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli'de dün özel bir limanda meydana gelen gemi kazasıyla ilgili şirketten yapılan açıklamada çalışmaların resmi kurumlarla devam ettiği bildirildi. Öte yandan kaza nedeniyle zarar gören konteynerlerden denize dökülen malzemelerden belediye ekiplerince toplanmaya devam ediyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir gemi duramayınca 3 vince çarpmış, vinçler domino etkisiyle devrilmişti. Limanda kimsenin olmaması büyük bir tehlikeyi önlerken Evyapport limanından kaza ile ilgili açıklama geldi. 

Yapılan açıklamada, Çin'in Ningbo Limanı'ndan hareket eden Hong Kong Bayraklı "YM Witness" adlı konteyner gemisinin, sırasıyla Çin'in Shanghai ve Shekou Limanları, Singapur, Suudi Arabistan'da Jeddah, Mısır'da Suiz/El Suweis ve Damietta Limanları'nın ardından İstanbul Ambarlı Limanı'na uğradığı belirtildi.

Açıklamada, dün geminin Evyapport Limanı'na yanaşma manevrası sırasında meydana gelen kazada üç rıhtım vincinin devrildiği, gemi ve devrilen vinçlerin rıhtıma ve bazı konteynerlere zarar verdiği anlatıldı.

RESMİ KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ 

Olayda can kaybı ve yaralanmanın yaşanmamış olmasının en büyük teselli olduğu, iskelede tank ve konteyner terminal operasyonlarının kesintisiz devam ettiği aktarılan açıklamada, "Kazanın gelişimi ve nedenleri hakkındaki tespit çalışmalarımız, resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde devam etmektedir. Kazanın nedenleri ve etkilerine dair elde ettiğimiz her türlü bilgi yetkililerle anında paylaşılmaktadır. Tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Körfez halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri kullanıldı.

DENİZDE VE KIYIDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, kaza nedeniyle zarar gören konteynerlerden denize dökülen malzemeler toplanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, malzemelerin denizden alınması için sosis bariyerlerle önlemler alındığı aktarıldı.
Açıklamada, Büyükşehir Belediyesine bağlı deniz süpürgeleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının "Mavi Takım" ekiplerinin, denizde ve kıyıda temizlik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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