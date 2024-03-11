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Kontrolden çıkan işçi servisi direğe çarptı: 16 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep, Kaza, İtfaiye, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisi yol kenarındaki güvenlik kamerası direğine çarptı. Feci kazada işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralandı. Serviste sıkışarak ağır yaralanan bir işçi ise dakikalar süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Sabah erken saatlerde Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi girişinde bir fabrikanın işçilerini Araban ilçesine götüren Nurettin S. (52) idaresindeki işçi servisi Yavuzeli girişinde kontrolden çıktı.

DİREĞE ÇARPTI

Servis aracı yol kenarındaki demir güvenlik kamerası direğine çarptı. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan işçi servisi direğe çarptı: 16 yaralı - 1. Resim

SIKIŞAN İŞÇİ İÇİN DAKİKALARCA UĞRAŞTILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonucu yaralanan servisteki 16 işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırdı. Serviste sıkışarak ağır yaralanan bir işçi ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca süren çalışmasının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılarının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan işçi servisi direğe çarptı: 16 yaralı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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