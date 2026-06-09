Konya’da kamyonet elektrikli bisiklete çarptı: 3’ü çocuk 4 yaralı
Konya’da kamyonetin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, kaza anı da kameralara yansıdı.
- Kamyonet, Ali Ulvi Kurucu Caddesi'nden Ankara Caddesi yönüne seyrediyordu.
- Çarpışma sonucunda elektrikli bisiklet sürücüsü O.S. ile aynı aileden C.S., A.S. ve İ.S. isimli 3 çocuk yaralandı.
- Yaralılar, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
- Görüntülerde, kamyonetin elektrikli bisikleti sürükleyerek döndüğü görüldü.
- Kaza sırasında sürüklenerek düşen elektrikli bisiklet sürücüsünün aracın yanına geldiği, çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu ve arkadan gelen yaralı çocukların olduğu anlar kameraya yansıdı.
Konya’nın Karatay ilçesinde Ali Ulvi Kurucu Caddesi'nden Ankara Caddesi yönüne seyreden Z.Y. idaresindeki kamyonet, kavşakta O.S. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarparak sürükledi.
4 KİŞİ YARALANDI
Korkunç kazada bisiklet sürücüsü O.S. ile aynı aileden C.S., A.S. ve İ.S. isimli 3 çocuk yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yaralı çocuklardan 2'sinin kamyonetin altından çıkarıldığı öğrenildi. Görüntülerde, kamyonetin elektrikli bisikleti sürükleyerek kavşaktan döndüğü ve durduğu görüldü.
Kaza sırasında sürüklenerek düşen elektrikli bisiklet sürücüsünün aracın yanına geldiği, çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu, o esnada bisikletten düşen ve yaralanan diğer çocuğun arkadan geldiği anlar kameraya yansıdı.