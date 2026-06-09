Konya’da kamyonetin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, kaza anı da kameralara yansıdı.

Konya’nın Karatay ilçesinde Ali Ulvi Kurucu Caddesi'nden Ankara Caddesi yönüne seyreden Z.Y. idaresindeki kamyonet, kavşakta O.S. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarparak sürükledi.

Konya’da kamyonet elektrikli bisiklete çarptı: 3’ü çocuk 4 yaralı

4 KİŞİ YARALANDI

Korkunç kazada bisiklet sürücüsü O.S. ile aynı aileden C.S., A.S. ve İ.S. isimli 3 çocuk yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya’da kamyonet elektrikli bisiklete çarptı: 3’ü çocuk 4 yaralı

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yaralı çocuklardan 2'sinin kamyonetin altından çıkarıldığı öğrenildi. Görüntülerde, kamyonetin elektrikli bisikleti sürükleyerek kavşaktan döndüğü ve durduğu görüldü.

Konya’da kamyonet elektrikli bisiklete çarptı: 3’ü çocuk 4 yaralı

Kaza sırasında sürüklenerek düşen elektrikli bisiklet sürücüsünün aracın yanına geldiği, çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu, o esnada bisikletten düşen ve yaralanan diğer çocuğun arkadan geldiği anlar kameraya yansıdı.

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