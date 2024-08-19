Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi! Amasya polisi çalışma başlattı

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Ağustos 2024 20:11 - Güncelleme: 19 Ağustos 2024 20:28 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir köpeğin, sürücü tarafından bağlandığı kamyonetin peşinde sürüklenerek götürülmesi tepki çekti. Polis ve jandarma çalışma başlattı.