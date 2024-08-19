Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi! Amasya polisi çalışma başlattı
Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Amasya'nın Suluova ilçesinde bir köpeğin, sürücü tarafından bağlandığı kamyonetin peşinde sürüklenerek götürülmesi tepki çekti. Polis ve jandarma çalışma başlattı.
Amasya’da bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüde, Ayrancı köyünde bir kamyonetin arkasına bağlı köpeğin uzun süre sürüklendiği görülüyor.
''KÖPEĞE EZİYET DEĞİL Mİ?''
Olayı kaydeden adam, kamyonet sürücüsüne defalarca ‘Köpeğe eziyet değil mi?’ sorusunu yöneltiyor.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Suluovalı hayvanseverler, sosyal medyada da paylaşılan görüntülerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
POLİS VE JANDARMA ARAMA BAŞLATTI
Polis ve jandarma, aracı bulmak için çalışma başlattı.
Düzenleyen: Batıkan Altaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı