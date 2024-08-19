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Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki orman yangınlarından güzel haber geldi!

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Gündem Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı Aydın, İzmir ve Muğla'daki orman yangınlarından son durumu da paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa ve Uşak'ta meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

X hesabından paylaşım yapan Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

Manisa Gördes ve Uşak Eşme’deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.

Aydın Bozdoğan’daki yangın büyük oranda kontrol altında. İzmir Menderes, Muğla Ula ve Yatağan’daki yangınlar kısmen kontrol altında.

Ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sürüyor.

İZMİR MENDERES YANGININDA SON DURUM

İzmir'in Menderes ilçesinde 2 gün önce ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla bölgeye 5 uçak ve 8 helikopter ile destek sağlanmaya başlandı. Yangın bölgesinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 18 arazöz ve 7 su ikmal aracı da görev yapıyor. Rüzgarın etkisini yitirdiği bölgede ekipler, yangını kontrol almaya çalışıyor.

 

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