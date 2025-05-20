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Köpeği motosiklete bağladı, metrelerce sürükledi, serbest bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Köpeği motosiklete bağladı, metrelerce sürükledi, serbest bırakıldı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş'ta köpeği motosikletin arkasına bağlayarak metrelerce sürükleyen bir sürücü, 38 bin 347 lira idari para cezası ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta bir sürücü, motosikletin arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan motosikletin arkasına iple bağlanmış köpeğin sürüklendiği görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, tescilsiz motosikletin sahibi ve sürücüsünün 18 yaşındaki M.G. olduğu, arka tarafta bulunan kişinin de 16 yaşındaki C.P. olduğu belirlendi.

PARA CEZASIYLA SERBEST BIRAKILDI

Cumhuriyet savcısının talimatıyla C.P. serbest bırakılırken, M.G. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçlarından adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu gereğince toplam 38 bin 347 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise mülkiyeti kamuya geçirilinceye kadar otoparka çekildi.

M.G, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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