Kısa süre önce günden olan “Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor” iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi. İddialar yalanlanarak “İddialarda kullanılan görsel mevcutta hizmet veren hastane binası değildir. Vatandaşlarımızın, asılsız iddialara ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur” denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

'Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor' iddiasına yalanlama: Söz konusu değil

“GÖRSEL HASTANE BİNASI DEĞİL”

DMM'nin sosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İstanbul'un Kartal ilçesindeki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin özelleştirilmesi veya satılması söz konusu değildir. Hastane, uzun yıllardır olduğu gibi kamu bünyesinde vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti vermeyi sürdürmektedir. İddialarda kullanılan görsel mevcutta hizmet veren hastane binası değildir. Vatandaşlarımızın, gerçek bağlamından koparılarak servis edilen ve kamu hizmetlerini hedef alan asılsız iddialara ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur.

Açıklamada "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" şeklindeki iddiaların bağlamından koparılarak manipüle edildiğinin altı çizildi.

