Bruno Fernandes için karar zamanı yaklaşıyor: Manchester United kaptanı, 2026 Dünya Kupası sonrası geleceğini belirleyecek. Sözleşmesindeki sadece yurt dışı transferlerde geçerli 57 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi ise Galatasaray başta olmak üzere Avrupa devlerini harekete geçirdi.

Manchester United’daki geleceği belirsizliğini koruyan kaptan Bruno Fernandes, Avrupa transfer piyasasının merkezine oturdu. Portekizli yıldızın adı, son dönemde Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray ile ciddi şekilde anılmaya başlanırken, oyuncunun sözleşmesindeki gizli bir detay İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

Bruno Fernandes için kritik madde: Galatasaraya transfer kolaylığı

DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA KARAR VERİLECEK

İngiliz gazeteci Tyrone Marshall’ın aktardığı bilgilere göre; Manchester United yönetimi, takımın lideri ve en büyük pozisyon oluşturan gücü olan Fernandes ile yola devam etmek istiyor. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun, kariyerinin bu aşamasında yeni bir meydan okumaya sıcak baktığı ve kesin kararını vermek için 2026 Dünya Kupası’nın bitmesini bekleyeceği ifade edildi.

YURT DIŞINA ÖZEL BONSERVİS BEDELİ

Haberin en dikkat çekici noktası ise Fernandes’in kontratında yer alan özel madde oldu. İngiliz basınındaki iddialara göre, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinde sadece Premier Lig dışındaki kulüpler için geçerli olan 57 milyon sterlinlik (yaklaşık 65.5 milyon euro) bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Bu madde, oyuncunun Premier Lig içindeki rakiplerine gitmesini engellerken, Galatasaray gibi Avrupa’nın dev kulüplerinin elini güçlendiriyor. İspanyol ve İngiliz kaynaklar, sarı-kırmızılıların bu transfer için 60 milyon euro bandında bir bütçe ayırabileceğini ve pusuya yattığını öne sürüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

İlerleyen yaşına rağmen performansından taviz vermeyen Bruno Fernandes, bu sezon Manchester United formasıyla adeta tek başına bir hücum hattı gibi görev yaptı. Manchester United ile olan opsiyonlu sözleşmesine rağmen, kulübün Şampiyonlar Ligi bileti alıp alamayacağı ve yeni yapılanma süreci, Fernandes'in İstanbul veya bir başka Avrupa devi tercihinde belirleyici rol oynayacak.

