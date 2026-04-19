Hatay’da tebligat dağıtan zabıta ekiplerinin kötü koku gelen evde yaptığı aramada, kaçak imalathane ortaya çıktı. Mide bulandıran şartlarda lokum ve cezerye üreten kaçak imalathane kapatılırken, ceza kesilmesi için tutanak tutuldu.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ortaya çıkan skandal mide bulandırdı. Yıkım kararları kapsamında bir apartmanda tahliye tebligatı dağıtan zabıta ekipleri, bir evden gelen kötü kokuyu fark etti. Eve giren ekipler, evin kaçak lokum ve cezerye üretilen bir imalathane olarak kullanıldığını tespit etti.

Kötü koku ele verdi! Zabıta kapıyı çaldı, mide bulandıran imalathane ortaya çıktı

İŞ YERİ KAPATILDI

Kaçak imalathanenin ortaya çıkmasının ardından, kötü şartlarda üretilen lokum ve cezerye ekipler tarafından imha edilirken, zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulanması için tutanak tutuldu. Ayrıca ilgili iş yeri hakkında kapatma kararı alınarak faaliyetlerine son verildi.

HİJYEN DIŞI ÜRETİM

Yapılan incelemelerde; imalathanenin herhangi bir yasal izin ve denetime tabi olmadığı, hijyen standartlarının dışında üretim gerçekleştirildiği belirlendi.

“HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNANIYOR”

Kötü koku üzerine girdikleri evin kaçak imalathane olarak kullanıldığını belirten zabıta ekipleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Kırıkhan ilçesi 521. Sokak üzerinde bulunan müstakil evin yıkımı için geldik. İçeriden tuhaf kokuların gelmesiyle, kapının açılmasını söyledik ve kapı açıldı. Gördüğümüz manzarada sizin de gördüğünüz gibi içeride kaçak imalat yapılıyor. Lokum ve cezerye türü şeyler üretiliyor ve resmen halkın sağlığıyla oynanıyor. Bizde buranın hem kapatmasını hem gerekli cezai işlemi uygulamak için gerekli işlemi yapacağız.

