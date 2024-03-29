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Haberler > Gündem > Küçük çocuğuna tır kullandırıp o anları paylaştı! Cezasız kalmadı

Küçük çocuğuna tır kullandırıp o anları paylaştı! Cezasız kalmadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’de, küçük yaştaki çocuğuna tır kullandıran ve o anları sosyal medyadan paylaşan babaya, idari para cezası kesilerek hakkında işlem başlatıldı.

İzmir-Aydın Otoyolunda E.B isimli baba, küçük yaştaki kız çocuğuna tır kullandırdı.

BİR DE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

O anları video ile kayıt altına alan baba, daha sonra görüntüleri marifetmiş gibi sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler bir anda yayılırken, trafiği tehlikeye atan babanın paylaşımı tepki gördü.

PARA CEZASI KESİLDİ

Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tırın şoför koltuğundaki küçük yaştaki kız çocuğunun Y.B, yolcu koltuğundaki kişinin de babası E.B. olduğunu tespit etti. Tır plakası ve E.B'ye; ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak maddesinden idari para cezası kesildi.
Öte yandan E.B. ve kızı hakkında "trafik güvenliğini tehlike atma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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