'Kuduz hayvan nakli' iddialarına valilikten yalanlama

Şanlıurfa'dan kente kuduz hayvan nakledildiği iddialarını yalanlayan Gaziantep Valiliği, bahse konu nakil işlemlerinin 'kontrollü olarak zaman zaman yapılan rutin işlemler' olduğunu duyurdu.

Son günlerde 'başıboş sokak köpekleri' sorunu Türkiye'nin ana gündem maddelerinden olmaya devam ederken, Şanlıurfa'dan gelen 'kuduz' haberi paniğe neden oldu.

30 Mayıs'ta kırsal Payamlı Mahallesi'nde 16 yaşındaki Ufuk Kılıç'a saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edildi ve karantina uygulaması başlatılan mahallenin girişine 'Dikkat kuduz risk bölgesi' yazılı tabela asıldı. Eyyübiye ilçesinde de 2 sahipsiz köpekte kuduza rastlanınca mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

"ZAMAN ZAMAN YAPILAN RUTİN İŞLEMLER"

Tüm bu gelişmelerin ardından sosyal medyada "Şanlıurfa'dan Gaziantep'e kuduz hayvan nakledildiğine" dair iddialar yayıldı. Gaziantep Valiliği'nden konuya dair açıklama geldi.

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Bahse konu nakil işlemleri, hayvan derneklerince bakım ve sahiplenme amacıyla kontrollü olarak zaman zaman yapılan rutin işlemlerden olup gelişmeler, Valiliğimizin ilgili birimleri tarafından titizlikle takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı.