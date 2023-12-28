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    Küresel diplomasinin merkezi oluyoruz! BM İstanbul'da 'eşgüdüm ofisi' kuracak

    İstanbul, Birleşmiş Milletler'in (BM) merkezi haline geliyor. BM, İstanbul’da eşgüdüm ofisi kuracak.

    Küresel diplomasinin merkezi oluyoruz! BM İstanbul&#039;da &#039;eşgüdüm ofisi&#039; kuracak
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ESMA ALTIN'IN HABERİ - Birleşmiş Milletler (BM) İstanbul’da Kalkınma Eşgüdüm Ofisi açacak. İstanbul’da kurulacak ofisle ilgili uluslararası anlaşma TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi. Kalkınma Eşgüdüm Ofisinin bölgesel temelde koordinasyonu sağlamak amacıyla dünya genelinde 5 bölgesel ofisinin olduğunu hatırlatan Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar “Bunlardan birisi de İstanbul. Diğer bölgesel ofisler Panama, Addis Ababa; Orta Doğu için Amman ve Bangkok” dedi.

    "SON DERECE ÖNEMLİ VE MÜSPET"

    “Söz konusu ofisin kuruluşu aynı zamanda İstanbul’un New York veya Cenevre gibi bir BM merkezi hâline gelmesi vizyonumuzla da uyumlu, ona hizmet eder nitelikte” diyen Akçapar “İstanbul’da kurulacak BM Kalkınma Eşgüdüm Bölgesel Ofisi, Avrupa ve Orta Asya’da görev yapan 18 BM mukim koordinatörünü destekleyecek” bilgisini verdi.

    AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Dışişleri komisyonu üyesi Ali Şahin de “Bu anlaşma Türkiye’nin, ülkemizin küresel diplomasi merkezlerinden birisi hâline gelmesi bakımından da son derece önemli ve müspet” değerlendirmesinde bulundu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Birleşmiş MilletlerEşgüdüm Ofisi
    Haberler > Gündem > Küresel diplomasinin merkezi oluyoruz! BM İstanbul'da 'eşgüdüm ofisi' kuracak
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