İsrail cephesi öfkeli! Guterres'in 99. madde çıkışına destek artıyor

8 Aralık 2023 05:24 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 05:24

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği’nin (AB) Dış Politika Şefi Josep Borrell, AB üyelerini ve diğer ülkeleri Guterres’in Gazze’de ateşkes çağrısını desteklemeye çağırdı. Borrell, Güvenlik Konseyinin Gazze’deki insani durumun tamamen çökmesini önlemek için derhâl harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Bunun ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez “Güvenlik Konseyi derhâl harekete geçmeli ve insani ateşkes ilan etmeli” dedi. İran ve Katar da Guterres’e destek verdiğini duyururken, Suudi Arabistan “Guterres’in olağanüstü yetkisini kullanarak, BMGK’ye ateşkesi kapsayan 99. maddeyi hatırlatan mektup göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.

Riyad yönetiminin ardından Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), insani sebeplerle ateşkes talep eden karar tasarısını BMGK’ye sundu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da “barışa ihtiyaç var” diyerek Guterres’e destek verdiğini duyurdu.

TEL AVİV'DEN TEPKİ

BM Genel Sekreteri Guterres’e gelen destek, Tel Aviv cephesini kızdırdı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Guterres’in görev döneminin “dünya barışı için tehdit” olduğunu savunarak ateşkes çağrısının Hamas’a destek anlamına geldiğini ileri sürdü.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise İsrailli yetkililerin bu söylemlerine karşı “Guterres yetkisinin sonuna kadar görevine devam edecek” açıklamasında bulundu.

Öte yandan, BM Güvenlik Konseyi 99. maddeyi görüşmek üzere bügun acil toplanma kararı aldı.