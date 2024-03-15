Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Asit yüklü tır alevlere teslim oldu

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Mart 2024 00:09 - Güncelleme: 15 Mart 2024 00:10 - Güncelleme:

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda asit yüklü bir tırın kupa kısmı alev alev yandı. Ekiplerin müdahale ettiği olayda, tırın kupa kısmı demir yığınına dönerken otoyolun iki şeridi trafiğe kapatıldı. Çevreye yayılan zehirli gaz ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bertaraf edildi.