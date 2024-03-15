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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Asit yüklü tır alevlere teslim oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu&#039;nda feci kaza: Asit yüklü tır alevlere teslim oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda asit yüklü bir tırın kupa kısmı alev alev yandı. Ekiplerin müdahale ettiği olayda, tırın kupa kısmı demir yığınına dönerken otoyolun iki şeridi trafiğe kapatıldı. Çevreye yayılan zehirli gaz ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bertaraf edildi. 

Kuzey Marmara Otoyolu'nda facianın eşiğinden dönüldü. Yağcılar mevkiinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan İ.N. idaresindeki  fosforik asit yüklü tırın kupa kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yükselen alevleri fark eden sürücü tırı emniyet şeridinde durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Asit yüklü tır alevlere teslim oldu - 1. Resim

GERİYE DEMİR YIĞINI KALDI

İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilovası İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kupanın tamamına sirayet eden yangın söndürüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Asit yüklü tır alevlere teslim oldu - 2. Resim

Öte yandan, çevreye yayılan zehirli gaz itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bertaraf edildi. Yangın sebebiyle tırın kupa kısmından geriye demir yığını kaldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Asit yüklü tır alevlere teslim oldu - 3. Resim

Otoyolun 2 şeridi trafiğe kapanırken, jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişler sağlandı.

Jandarma ekipleri sürücü İ.N.'nin ifadesine başvururken, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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