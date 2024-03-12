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LGS başvuruları 18 Mart'ta başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
LGS başvuruları 18 Mart&#039;ta başlıyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2 Haziran 2024'te yapılacak Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın başvuruları 19-29 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.

29 MART BAŞVURU İÇİN SON TARİH

Kılavuza göre, LGS kapsamında 2 Haziran 2024'te uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam üzerinden yapabilecek. Okul müdürlükleri başvuru işlemleri ile ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.

Ayrıca, yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan Kılavuz'da bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecekler.

SINAV NELERİ KAPSAYACAK?

Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024’ten itibaren elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçlarının ise 28 Haziran'da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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