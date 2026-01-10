Anadolu Denizcilik Yat ve Yelken Kulübü Başkanı Tumay Gören, liman ücretlerinin son beş yılda art arda zamlandığını ve Türk denizcilerini zorladığını belirtti. Gören, Yunanistan'daki liman fiyatlarının Türkiye'nin 10'da 1'i seviyesinde olduğunu ve bu nedenle birçok Türk teknesinin Yunan limanlarına sığınmak zorunda kaldığını vurguladı.

Anadolu Denizcilik Yat ve Yelken Kulübü Başkanı Tumay Gören, Türkiye’de liman ücretlerinin son beş yılda euro bazında art arda zamlandığını, bu durumun Türk denizcilerini ciddi şekilde zorladığını ifade etti. Limanların aşırı derecede pahalı olması nedeniyle birçok teknenin limanlara giremediğini dile getiren Gören, buna karşılık Yunanistan’daki liman fiyatlarının Türkiye’nin yaklaşık onda biri seviyesinde olduğunu belirtti. Bu nedenle çok sayıda Türk teknesinin Yunan limanlarına sığınmak zorunda kaldığını vurguladı.

"TEKNELERİMİZ YUNAN LİMANINA SIĞINIYOR"

Gören, "Yunanistan hükümetindeki limanlar Türkiye'nin onda bir fiyatında, birçok teknemiz Yunan limanlarına sığınmak durumunda kalıyor. Bir de amatör denizcilerin üzerinde bir mavi kart baskısı var. Bu baskının da kaldırılması lazım. Hiçbir tekne özgürce Türkiye'de dolaşamıyor. Dolayısıyla Ege Denizi'nde Yunan sularına gitmek zorunda kalıyor. Bu konuyu ivedi olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Liman ücretleri uçtu, Türk denizcileri Yunanistana yöneldi

"MİLLİ SERVETİMİZ HARAP OLUYOR"

Liman ücretlerindeki fiyat farklarının yer yer iki, üç hatta on kata kadar çıktığını ifade eden Gören, Türk denizcilerinin bu nedenle yabancı ülkelerin limanlarına yöneldiğini söyledi. Yaşanan son fırtınada birçok teknenin batmasının da bu sorunun bir sonucu olduğuna işaret eden Gören, "Geçen gün oluşan fırtınada birçok tekne biliyorsunuz battı. Türkiye'nin genelinde bu tekneler limanda liman ücretlerinin pahalı oluşu nedeniyle liman dışında konaklamak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle milli servetimiz olan harap oluyor, bertaraf oluyor. Buna bir an önce çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Tumay Gören, liman sorununa bir an önce çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, Türk denizcilerinin desteklenmesinin hem denizcilik sektörü hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

