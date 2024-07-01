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Lise müdür yardımcısı cinayetinde 8 tutuklama

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli, Cinayet, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de otomobilinse silahla vurulan lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın öldürülmesine ilişkin yakalanan şüphelilerden 8'i tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de 26 Haziran Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, bindiği otomobilinde emniyet kemerini taktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Otomobilin yanına yaklaşan zanlı, tabanca ile Çoğaç'ı başından vurdu. Kanlar içinde kalan Çoğaç hayatını kaybetti, zanlı ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

17 YAŞINDAKİ KATİL YAKALANDI

Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, katilin ve olaya karıştığı düşünülen şüphelilerin peşine düştü. Çoğaç'ı vuran şüphelinin 17 yaşındaki D.G. olduğu tespit edildi.

Lise müdür yardımcısı cinayetinde 8 tutuklama - 1. Resim

Polis, D.G'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüpheliler D.G. (17), B.G. (20), O.D. (18), H.Z. (22), E.K. (32), M.Ç. (27), L.A. (44), M.Ö. (24), A.H. (53), E.B. (39) ve T.Ö. (33), emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

İfadeleri tamamlanan 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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