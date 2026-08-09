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Lukaku'dan yeşil ışık! Fenerbahçe'nin golcü arayışında rota İtalya'ya döndü

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Lukaku'dan yeşil ışık! Fenerbahçe'nin golcü arayışında rota İtalya'ya döndü

Napoli satışa çıkardığı yıldız oyuncudan 10-12 milyon avro bonservis bedeli bekliyor. 32 yaşındaki forvet, kulüplerin anlaşması durumunda sarı lacivertli formayı giymeye hazır

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Kanarya’da B. Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile başlayan son olarak Benfica’dan Vangelis Pavlidis ile yoğunlaşan forvet arayışları iki ismin yüksek maliyeti sebebiyle farklı bir golcüye döndü. O da İtalya’da Napoli’nin satış listesine koyduğu Romelu Lukaku.

TEMASLAR KURULDU

Sarı lacivertli yönetim, oyuncunun temsilcisi ile temas kurdu ve şartları sordu. Napoli’nin de 32 yaşındaki golcü oyuncudan beklentisinin 10-12 milyon avro civarında olduğu belirtildi. Aziz Yıldırım yönetiminin gözden çıkardığı rakam ise 6-7 milyon avro. Kulübüyle pazarlıklar devam ediyor.

Lukaku'dan yeşil ışık! Fenerbahçe'nin golcü arayışında rota İtalya'ya döndü
Başlık ResmiLukaku'dan yeşil ışık! Fenerbahçe'nin golcü arayışında rota İtalya'ya döndü

CHELSEA’NİN PAYI VAR

Yıllık 6-7 milyon avro kazanan Romelu Lukaku’da herhangi bir problem görünmüyor. Tecrübeli forvet kulüplerin anlaşması durumunda Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor. Eğer satış gerçekleşirse Napoli gelirin yüzde 40’ını Lukaku’nun önceki kulübü Chelsea’ye verecek. O nedenle de İtalyan ekibi rakamı yukarıda tutmak için direniyor. MLS, Premier Lig veya Belçika’ya geri dönmesi gibi seçeneklerin de masada olduğu Lukaku, Şampiyonlar Ligi’ni kovalayan sarı lacivertlilere daha yakın. Transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Lukaku'dan yeşil ışık! Fenerbahçe'nin golcü arayışında rota İtalya'ya döndü
Başlık ResmiLukaku'dan yeşil ışık! Fenerbahçe'nin golcü arayışında rota İtalya'ya döndü

FENER’İ BEĞENDİ

Romelu Lukaku, Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabından paylaştığı Sturm Graz hikâyesini beğendi.

ŞANS BEKLİYOR: VEDAT MURİÇ GÖREVE HAZIR

Fenerbahçe’nin yeni transferi Vedat Muriç, sakatlığının ardından yaklaşık 1,5 ay takımdan uzak kalmıştı. Sturm Graz ile oynanan ilk maçta kadroya alınan ancak süre bulamayan golcü oyuncunun salı günü deplasmanda oynanacak rövanşta forma giymesi bekleniyor.

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PAVLİDİS KONUŞTU: AVRUPA’NIN BÜYÜK LİGLERİ OLURSA...

Fenerbahçe’nin gündemindeki Benfica’nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis, transfere bakışını açıkladı. Kulübünün 70 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği Pavlidis, Benfica’dan ayrılmayı ancak Avrupa’nın büyük liglerinden teklif gelmesi durumunda düşünebileceğini belirtti.

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