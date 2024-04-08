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Malatya ve Hakkari'de sağanak yağış etkili oldu! Yollar göle döndü, evleri su bastı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya ve Hakkari'de yaşanan yağışlar sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı.

Türkiye'nin Güneydoğu'su Ramazan Bayramı öncesinde sağanak yağışlara teslim oldu. Malatya’da cadde ve sokaklar sular altında kaldı, Hakkari'de ise evleri su bastı.

MALATYA'DA KISA SÜRELİ YAĞIŞ YOLLARI GÖLE DÖNDÜRDÜ

Malatya’da öğleden sonra yaklaşık 15 dakika süren yağmur nedeniyle bazı bölgelerde yollar yine sular altında kaldı. Her yağmur sonrası Arap Osman Kavşağı'na yakın bölgede yaşanan su taşkını, yine sürücü ve yayaları zor durumda bıraktı. Sokak ortasındaki rögar kapağı yerinden çıkarken, yaşanan su taşkını nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Malatya ve Hakkari'de sağanak yağış etkili oldu! Yollar göle döndü, evleri su bastı - 1. Resim

HAKKARİ'DE EVLERİ SU BASTI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı. İlçede 2 gündür etkisini sürdüren sağanak sonucu çarşı merkezi ve bazı mahallelerde su birikintileri oluştu.

Dilekli Mahallesi'nde bazı evler su altında kaldı, vatandaşlar evlerine girip çıkmakta zorluk yaşadı. Mahalle sakini Nuri Yakut, ilçedeki yağışlardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Yetkililerden destek istediklerini belirten Yakut, "İnsanlar evlerine girmekte zorlanıyor. Çizme giyerek ancak evlerine girebiliyorlar. Yaklaşık 3 bine yakın bir nüfusu var bu mahallenin. Su giderleri yetersiz." dedi.

Fazile Atıcı da evinin su altında kaldığını ifade ederek, "Çok mağdur olduk. Eve girebilmek için briketlerden basamaklar oluşturduk." diye konuştu.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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