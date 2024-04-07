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Haberler > Yaşam > İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji alarm verdi, uzman isim uyardı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji alarm verdi, uzman isim uyardı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Ankara ve İzmir&#039;de bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji alarm verdi, uzman isim uyardı

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı

Ramazan Bayramı öncesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son veriler paylaşıldı. Meteoroloji, 12 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Alarm veren Meteoroloji, sağanak yağışın etkili olması bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, İstanbul, Ankara ve İzmir için son tahminlerini açıkladı. Uzman isim bayram dönüşü için uyardı. İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 9 gün olarak ilan edilen bayram tatili Cumartesi günü başladı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler hava durumuna çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bayram öncesinde hava durumu tahminini yayımladı. Sıcaklıkların  derece birden düşeceğini belirten MGM, 12 il için sarı kodlu alarm verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik ise bayram öncesi son tahminlerini açıkladı. İşte ayrıntılar...

METEOROLOJİ'DEN 12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayımladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji alarm verdi, uzman isim uyardı - 1. Resim

METEOROLOJİ UZMANINDAN BAYRAM ÖNCESİ SON TAHMİN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde hava durumuna ilişkin son tahminini açıkladı.

Yurt genelinde güney ve doğu aralıklarla sağanak yağışlar görüleceğini, diğer kesimlerde ise az bulutlu geçeceğini belirten Çelik, "Bir hafta boyunca sağanak ve gök kültürü sağanak yağışlar görülecek. Bu yağışlar özellikle Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda zaman zaman kuvvetli şekilde görülecek. Bu kuvvetli yağışlara karşı da tedbir ve dikkatli olmakta fayda var." dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji alarm verdi, uzman isim uyardı - 2. Resim

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Ramazan Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de havanın nasıl olacağı da merak ediliyor. Çelik 3 büyükşehir için de yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin de son tahminlerini açıkladı. Çelik şu ifadeleri kullandı::

“Ankara'da önümüzdeki 5 gün boyunca bir yağış beklentimiz yok. Pazartesi günü için biraz parçalı bulutlu yağış beklentimiz yok. Diğer günler ise çoğunlukla az mutlu geçecek diyebiliriz.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji alarm verdi, uzman isim uyardı - 3. Resim

Ankara'daki en yüksek sıcaklıklar 17 ile 18 derecelerden salı gününden itibaren artık 20-22 derece arasına yükselecek diyebiliriz. Önümüzdeki 5-6 gün boyunca İstanbul'da da yine yağış beklemiyoruz.

İstanbul’daki en yüksek sıcaklıklarda 20-21 dereceler civarında. İzmir'de de yağış beklentimiz yok. İzmir'de hava az bulutlu açık olacak çoğunlukla. İzmir'deki en yüksek sıcaklıklarda 23- 25 derece arasında değişiyor"

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji alarm verdi, uzman isim uyardı - 4. Resim

BAYRAM DÖNÜŞÜ DİKKAT!

Şu anki tahminlere göre bayram dönüşünde ve bayramdan sonraki hafta sonunda doğu bölgelerinde yağış beklediklerini sözlerine ekleyen Çelik, “Doğu bölgelerimizin yağışlı geçmesini bekliyoruz. Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar devam edecek gibi görünüyor. Ancak süre yaklaştıkça özellikle bizim internet sitemizden güncel tahminlerimizi ve uyarılarımızı takip etmekte fayda var” şeklinde konuştu.

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Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
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